صاحب صورة الوحدة الوطنية: يدخر من مصروفه لشراء كاميرا.. ولديه حلم

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مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أثارت صورة تبادل رجلي دين إسلامي ومسيحي السلام داخل محطة نجع حمادي بقنا، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الأخيرة، وأطلق عليها بعض رواد التواصل الاجتماعي صورة المحبة الوطنية.

وقال الطالب حسن جمال، ملتقط الصورة، أهوى الصور التي تجسد الروح المصرية خلال التجمعات، مشيرا إلى أنه التقط صورة سلام القس والشيخ من داخل قطار السكة الحديد المميز خلال عودته من كلية التربية بجامعة أسيوط إلى مقر إقامته في مدينة الأقصر، مشيرًا إلى أن ما جذب انتباهه خلال توقف القطار هو الابتسامة الجميلة لكل من رجلي الدين قبل السلام من مسافة بعيدة، مما دفعني باستدعاء كاميرا هاتفي على الفور، لتخرج هذه الصورة التي تجسد بصدق دفء المشاعر الطيبة التي تجمع عنصري الأمة المسلمين والأقباط دون تصنع أو إدعاء، فالصورة لم يعلم أبطالها بها خلال التقاطها.

وأضاف جمال، بأن الروح المصرية الجميلة خلال التعاملات اليومية تحتاج إلى التوثيق والخروج للنور على حد وصفه من جديد، كنوع من إحياء الروح المصرية الجميلة ولكن عبر التصوير، لافتًا إلى أنه يهوى التصوير منذ 5 سنوات، عبر كاميرا هاتفه المتواضع، كثيرا ما تلقى صوره رواجا وتفاعلا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه ما زال يدخر من مصروفه الجامعي لشراء كاميرا احترافية dslr لينطلق بعد ذلك في مشروع تصوير صغير للتراث المصري بصعيد مصر.​