أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
خطيب الحرم المكي: الفساد المالي والإداري يُعَدان سوء استعمال للنفوذ العام -
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم -
"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا لإطلاق الملتقى الثاني لأسر ذوي الإعاقة -
إمام المسجد النبوي: منهج الإسلام يقوم على الارتقاء بسلوك المذنبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بايدن يختار برايان ديزي لرئاسة المجلس الاقتصادي الوطني

Print
بايدن يختار برايان ديزي لرئاسة المجلس الاقتصادي الوطني بايدن يختار برايان ديزي لرئاسة المجلس الاقتصادي الوطني
قال: أنا فخور بأن أعلن اليوم أول فريق اتصالات رفيع المستوى

بايدن يختار برايان ديزي لرئاسة المجلس الاقتصادي الوطني

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن؛ اختار برايان ديزي، مستشار البيت الأبيض أثناء إدارة أوباما، لرئاسة مجلسه الاقتصادي الوطني.

وكان بايدن؛ قد أعلن في وقت سابق، تعيين كيت بيدينغفيلد مديرة للاتصالات في البيت الأبيض.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بايدن؛ استعان أمس الأحد، بموظفي الحملة والمستشارين الرئيسين لقيادة فريق الاتصالات الخاص به، وعيّن جين بساكي المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما؛ سكرتيرته الصحفية للبيت الأبيض.

ووفق " اليوم"، قال بايدن: "أنا فخور بأن أعلن اليوم أول فريق اتصالات رفيع المستوى في البيت الأبيض يتألف بالكامل من النساء.. هؤلاء المسؤولون المؤهلون وذوو الخبرة يقدمون وجهات نظر متنوعة لعملهم والتزاماً مشتركاً لبناء هذا البلد بشكل أفضل".المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا.. روسيا تسجّل 27403 إصابات جديدة و569 وفاة

كورونا.. روسيا تسجّل 27403 إصابات جديدة و569 وفاة

كورونا.. روسيا تسجّل 27403 إصابات جديدة و569 وفاة

كورونا.. روسيا تسجّل 27403 إصابات جديدة و569 وفاة

بدء التطعيم العام ضد كورونا في روسيا الأسبوع المقبل

بدء التطعيم العام ضد كورونا في روسيا الأسبوع المقبل

روسيا.. إصابات كورونا عند أدنى مستوى وقفزة بالوفيات

روسيا.. إصابات كورونا عند أدنى مستوى وقفزة بالوفيات

شبكة عيون الإخبارية