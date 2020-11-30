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نمو مبيعات التجزئة في اليابان 0.4% الشهر الماضي

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نمو مبيعات التجزئة في اليابان 0.4% الشهر الماضي نمو مبيعات التجزئة في اليابان 0.4% الشهر الماضي
زادت قيمة مبيعات الجملة بنسبة 1.6% ونمت التجارية

نمو مبيعات التجزئة في اليابان 0.4% الشهر الماضي

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الإثنين، ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.4% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، لتصل إلى 430ر12 تريليون ين (64ر119 مليار دولار).

وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 1ر0% خلال سبتمبر الماضي.

في الوقت نفسه سجلت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي نمواً سنوياً بمعدل 4ر6%، في حين كان المحللون يتوقعون نمواً سنوياً بمعدل 2% فقط بعد تراجع سنوي بنسبة 7ر8% خلال سبتمبر الماضي.

وأشارت بيانات الوزارة إلى نمو قيمة المبيعات التجارية خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% شهرياً، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 3ر2% سنويا لتصل إلى 809ر44 تريليون ين.

وزادت قيمة مبيعات الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر1% شهريا وتراجعت بنسبة 1ر6% سنوياً إلى 379ر32 تريليون ين.وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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