كورونا في 5 دول.. تونس تسجل 66 وفاة جديدة وإجمالي الضحايا باليابان وصل 2057

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الإصابات الجديدة: 711 في كينيا و89 بموريتانيا و18 بالصين

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 66 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 3219؛ بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 96251 حالة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة في بيان أن العدد يضم 15 حالة وافدة من الخارج؛ مبينة أنها سجلت أيضًا 17 إصابة جديدة خالية من الأعراض؛ وذلك مقابل 10 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86530 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

اليابان

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 147 ألفًا و489 حالة حتى الساعة 7.30 صباحًا بتوقيت طوكيو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى 2057 وفاة، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 121 ألفًا و735 حتى اليوم.

كينيا

سجلت كينيا 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية،

وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 83 ألفًا و316 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و441 حالة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 8 آلاف و547 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 175 وفاة.فيروس كورونا الجديد