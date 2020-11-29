أخبار عاجلة

كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
خطيب الحرم المكي: الفساد المالي والإداري يُعَدان سوء استعمال للنفوذ العام -
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم -
"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا لإطلاق الملتقى الثاني لأسر ذوي الإعاقة -
إمام المسجد النبوي: منهج الإسلام يقوم على الارتقاء بسلوك المذنبين -
"مكاني بينكم".. احتفال لمراكز التأهيل بالرياض بيوم ذوي الإعاقة العالمي -
غدًا.. "تنمية النظيم والجنادرية" تنظم ندوة "تجارب ريادية في التطوع" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التعادل الإيجابي سيد الموقف.. بين التعاون والاتفاق

Print
في الجولة السادسة من دوري المحترفين

التعادل الإيجابي سيد الموقف.. بين التعاون والاتفاق

حسم التعادل الإيجابي مواجهة التعاون وضيفه الاتفاق بهدف لمثله ليواصل الأخير نزف النقاط للجولة الرابعة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز في بريدة لحساب الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده؛ حيث رفع التعاون رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثامن، وأيضاً رفع الاتفاق رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.

النيران الصديقة منحت التقدم مبكراً للتعاون منذ الدقيقة 13 عن طريق مدافع الاتفاق سعيد الربيعي الذي حول عرضية ميتشيل ديوك في شباك فريقه.

ورفض لاعبو الاتفاق الدخول لغرفة تبديل الملابس متأخرين بالنتيجة؛ حيث تمكن فيليب كيش من تعديل النتيجة من علامة الجزاء عند الدقيقة (44).

في الشوط الثاني محاولات الفريقين للتسجيل لم تأت بثمارها ليطلق الحكم محمد الهويش صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

التعادل الإيجابي سيد الموقف.. بين التعاون والاتفاق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744

كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب

في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا

في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا

الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا"

شبكة عيون الإخبارية