غداً.. "إتقان" تقيم المزاد العلني لـ10 عقارات بالرياض والقصيم

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أعلنت شروط الدخول.. وسيتم بثه عبر "تويتر" و"يوتيوب"

أعلنت شركة "إتقان" العقارية، اكتمال كل التجهيزات لطرح عشرة عقارات بمنطقة الرياض والقصيم تملكها شركة الراجحي للتطوير المحدودة، وتتضمن أراضٍ وعمائر سكنية وتجارية بمواقع متميزة، سيتم بيعها بالمزاد العلني والإفراغ الفوري وذلك يوم الاثنين 15 ربيع ثاني 1442هـ الموافق 30 نوفمبر 2020م، في قاعة فندق رافال بمدينة الرياض، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت شركة "إتقان" العقارية، أن شروط الدخول في المزاد تشمل حضور المشتري أو وكيله الشرعي، وأن يقدم شيك مصرفي للمزايدة على أرض الأندلس ومجمع حلة العنوز وأرض الشهداء بقيمة 100 ألف ريال، وبقية العقارات بقيمة 50 ألف ريال.

وأضافت أن الشيك المصرفي الذي يقدم للمزايدة يعتبر جزءاً من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد، ولا يحق لمن رسا عليه المزاد استرداده.

وأشارت إلى أن من يرسو عليه المزاد يحرر شيك السعي 2.5% من ثمن العقار، فيما سيكون استرجاع شيك المزايدة مباشرة في حال عدم رسو المزاد.

وأبانت "إتقان" أن وقائع المزاد سيتم بثها عبر حساباتها بمنصتي "تويتر @etqaan_sa، واليوتيوب etqaan_sa، داعية المستثمرين الراغبين في المزيد من الإيضاحات زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019) (0539962000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن العقارات العشرة التي ستتم المزاودة عليها في مدينة الرياض هي: أرض حي الأندلس بمساحة (9000) متر مربع، ومجمع حلة العنوز التجاري بمساحة (7.381.46) متر مربع، وأرض الشهداء بحي غرناطة بمساحة (3.025) متر مربع، ومبنى المرقب بالرياض بمساحة (583) متر مربع، ومبنى الخزان التجاري بمساحة (412.44) متر مربع، ومبنى حارة عبدالله التجاري بمنفوحة بمساحة (347.41) متر مربع، وعمارة حي الملك فيصل التجاري السكني بمساحة (750) متر مربع.

أما العقارات في القصيم وضرما فهي: عمارة حي القادسية بمدينة بريدة بمساحة (1.579.27) متر مربع، ومبنى قبة السكني التجاري بمدينة قبة بالقصيم بمساحة (2.006) متر مربع، وعمارة الخالدية بمحافظة ضرما بمساحة (674.34) متر مربع.

الجدير بالذكر أن العقارات التي سيتم بيعها تضم قطع أراضٍ سكنية، وتجارية مكتملة الخدمات والتطوير، في عدد من الأحياء بقلب مدينة الرياض والقصيم ومحافظة ضرما، وتمتاز باختلاف المساحات المعروضة وأهمية مواقعها، مما يتيح خيارات أكثر للراغبين في الشراء والمنافسة في المزاد الذي يعد فرصة سانحة.