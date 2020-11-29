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تعليم عسير تطلق سلسلة لقاءات لدعم مشرفي ومعلمي الرياضيات

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تعليم عسير تطلق سلسلة لقاءات لدعم مشرفي ومعلمي الرياضيات تعليم عسير تطلق سلسلة لقاءات لدعم مشرفي ومعلمي الرياضيات
تقام عن بعد.. وتستمر حتى الأربعاء المقبل

تعليم عسير تطلق سلسلة لقاءات لدعم مشرفي ومعلمي الرياضيات

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في قسم الرياضيات بإدارة الإشراف التربوي، سلسلة من اللقاءات والبرامج لدعم العملية التعليمية عن بعد.

وقال مدير إدارة الإشراف محمد آل طارش: إن اللقاءات تستهدف مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات مادة الرياضيات، لتعزيز وتطوير مهاراتهم وإثراء خبراتهم.

وأضاف: تتضمن "معالجة الفاقد التعليمي في الرياضيات"، و"استخدام مايكروسوفت وايت بورد في التيمز وطرق تفعيلها".

وتابع: يقدم البرامج المشرف التربوي بمكتب التعليم بوسط أبها مبارك العبيدي، وبرنامج استخدام دفتر الملاحظات في التدريس " one note"، من تقديم المشرف التربوي بقسم الرياضيات في مكتب التعليم بخميس مشيط، منصور آل منصور.

يذكر أن اللقاءات تستمر حتى الأربعاء المقبل، وتقدم من الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة مساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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