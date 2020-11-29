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"الدفاع المدني": احذروا من هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

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"الدفاع المدني": احذروا من هطول أمطار رعدية على هذه المناطق "الدفاع المدني": احذروا من هطول أمطار رعدية على هذه المناطق
طالب الجميع بتوخي الحذر لاحتمال استمرارها حتى يوم الخميس

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني, من استمرار هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءً من يوم الاثنين 1442/4/15هـ وحتى يوم الخميس 1442/4/18هـ - , وذلك وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- .
وأوضح الدفاع المدني أن أجزاءً من مناطق المملكة ستتأثر بهذه الحالة المطرية وهي مناطق: (الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية) وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويُتوقَّع أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا (المدينة المنورة والجوف) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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