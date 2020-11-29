تعرف على "الدواعش الإسرائيليين" كما يراهم  "يائير نتنياهو"

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يسيرون في قوافل سيارات ويرفعون "الأعلام السوداء"

شن يائير نتنياهو، النجل البكر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هجوماً عنيفاُ على المتظاهرين الإسرائيليين المُطالبين باستقالة والده، وشبههم بتنظيم "داعش" الإرهابي.

يرفع المتظاهرون ضد نتنياهو "الأعلام السوداء"، في إشارة إلى الحداد على الديمقراطية "التي يقتلها نتنياهو في إسرائيل، بحسب الحراك.

ويذهب نشطاء الحراك إلى المظاهرات في قافلة سيارات يحملون خلالها الأعلام السوداء. لكن نتنياهو الابن نشر على صفحته في "إنستغرام" مقطع فيديو تمثيلي، تظهر فيه سيارة يستقلها عناصر من داعش، وهم يحملون رايتهم السوداء. وفي تعليقه على الفيديو قال نتنياهو الابن:

"تذكرت أين رأيت القوافل التي تحمل الأعلام السوداء".

وأثار منشور يائير نتنياهو سخط حراك "الأعلام السوداء"، التي انتقدته وانتقدت والده. وينشط نتنياهو الابن بشكل أساسي في مواقع التواصل الاجتماعي، وعادة ما يهاجم خصوم والده السياسيين بشدة.