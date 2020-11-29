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إصلاح كسور مفاجئة في خطوط المياه بالإسماعيلية

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إصلاح كسور مفاجئة في خطوط المياه بالإسماعيلية إصلاح كسور مفاجئة في خطوط المياه بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

03:33 م الأحد 29 نوفمبر 2020

كتب - طارق الرفاعي:

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، إنه جرى الانتهاء في وقت قياسي من إصلاح كسور مفاجئة بمواسير المياه بالقنطرة شرق، وأبوصوير، والتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد "عصمت"، خلال متابعته مناطق العمل، على إصلاح كسر بخط مياه قطر 6 بوصة أسفل كابلات التليفونات بشارع الثورة في المدينة القديمة بالقنطرة شرق، وخط 6 بوصة بالمجاورة الوسطى، وخط آخر قطر 2 بوصة بالإسكان الاجتماعي خلف جامعة سيناء بالقنطرة شرق.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه قطر 8 بوصة على طريق "الإسماعيلية ـ السويس" بدائرة مركز ومدينة أبو صوير، وإصلاح كسر بخط 4 بوصه بعزبة الحصري بأبو صوير البلد، وخط 4 بوصة بعزبة أبو ستيت بجوار مسجد أبو هدان، وخط 2 بوصة بالطريق الصحراوي في عزبة ابو عياد، وفي منطقة التل الكبير جرا أعمال الصيانة والإصلاح لخط مياه 4 بوصة وتغيير التالف منه، وجرى غسيل الخط بالكامل بعد الانتهاء من الأعمال حفاظا على جودة المياه المقدمة للأهالي.

أشار رئيس شركة مياه القناة، إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال تسليك وتطهير باستخدام السيارة الفاكيوم لشبكات عدة مناطق، مؤكدًا أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، ومشددًا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقي شكاوى العملاء

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