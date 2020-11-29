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"موبايلي" تشارك في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل

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"موبايلي" تشارك في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل "موبايلي" تشارك في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل
توفير أكثر من 100 فرصة عمل للشباب السعودي

تشارك شركة اتحاد اتصالات موبايلي في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 29 نوفمبر الجاري.

وتسعى موبايلي من خلال مشاركتها في المعرض إلى توفير أكثر من 100 فرصة عمل في الشركة، اعتزازًا منها بشباب الوطن، وثقة في قدراتهم ومهاراتهم، مؤكدة حرصها على المشاركة في المبادرات الداعمة لتوفير فرص العمل للشباب السعودي، واستقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة، التي تعد الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل رقمي يمكّن لرؤية المملكة 2030.

ويأتي معرض التوظيف الافتراضي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات امتداداً لمخرجات مسارات مبادرة مهارات المستقبل الهادفة إلى خلق نموذج بيئي مستدام لتنمية المهارات الرقمية، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقاً لمتطلبات سوق العمل بمشاركة جهات التوظيف في القطاع الخاص.

ويمكن للباحثين عن عمل التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://vjf.mcit.gov.sa/.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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