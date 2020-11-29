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"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

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"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق "ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق
قال: أمطار متفاوتة وشبه غزيرة على أجزاء من الرياض والشرقية وغيرهما

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة #سقيا الممطرة بأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من اليوم الأحد 144/4/14هـ، إلى صباح الإثنين، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق: الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت وقطر والبحرين واليمن".

وأضاف: "متوقع استمرار الأمطار -إن شاء الله- وحالة ارتدادية من الثلاثاء 1442/4/16هـ، ومتوقع استمرارها عدة أيام، كما ترسمها النماذج العددية للطقس، يبقى هذا توقعاً والتغيير وارد".

وتابع: "متوقع انخفاض في الحرارة على مناطق: الشمالية وتبوك والجوف من يوم الإثنين".عبد العزيز الحصيني أحوال الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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