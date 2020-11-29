أخبار عاجلة

البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد -
في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية -
"سما" تضيء منزل "الغمري" -
بالتفاصيل.. "الشورى" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية -
"الصحة": تسجيل 263 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 374 خلال الـ24 ساعة الماضية -
منظمة تتوقع موعد تعافي اقتصاد العالم إلى مرحلة ما قبل "كورونا" -
"الشباب" يستضيف "الاتحاد".. في ذهاب نصف نهائي "كأس محمد السادس" -
تتحرك بسرعة.. "فايزر" تتقدم لترخيص لقاحها في أوروبا -
"الصحي السعودي" ينظم "الملتقى الافتراضي للسكري".. الجمعة -
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط

Print
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط "يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط
يدعم التحديث أيضًا إضافة يوتيوب تقنية "الفصول المقسمة"

أعلن تطبيق تصفح مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" عن تقديمه خدمة جديدة حصرية لأصحاب جهاز من إنتاج شركة "جوجل".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "يوتيوب" يتيح حاليًا إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو بتقنية "8كى" فقط على أجهزة "أندرويد تي في".

كما يتيح "يوتيوب" أيضًا إمكانية تشغيل تلك المقاطع بالتقنية فائقة الدقة دون الحاجة إلى إنترنت.

وأشارت "غوغل" إلى أنها ستمد تحديث "يويتوب" الجديد على أجهزة التلفاز، التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 10" فما فوق في وقت لاحق، ولعدد محدود من المستخدمين.

ويدعم التحديث أيضًا إضافة يوتيوب تقنية "الفصول المقسمة"، والتي تقسم المقاطع الفيديو الطويلة إلى فصول يمكن أن يتنقل المستخدم عبرها بدلًا من الاضطرار إلى تصفح الفيديو بالكامل للوصول إلى المشهد المرغوب.يوتيوب شركة جوجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد

البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد

في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية

في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية

"سما" تضيء منزل "الغمري"

"سما" تضيء منزل "الغمري"

بالتفاصيل.. "الشورى" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية

بالتفاصيل.. "الشورى" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية

شبكة عيون الإخبارية