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"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل

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"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل "الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل
دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 10 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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