بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل

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فيما اطلع "الشمراني" على نتائج التقارير الفنية والتراخيص الممنوحة على أرض الواقع

وقف محافظ محافظة أبو عريش محمد بن هادي الشمراني ورئيس بلدية المحافظة المهندس محمد خرمي، على وضع مبنى الجمعية الخيرية بالمحافظة، والذي تم إيقاف العمل به من قِبَل بلدية المحافظة؛ نتيجة تداول صور ومقاطع فيديو للمبنى بوسائل التواصل الاجتماعي.

واطلع "الشمراني" على نتائج التقارير الفنية والإنشائية للمبنى والتراخيص الممنوحة على أرض الواقع، والتأكد من تطبيق مخالفات البناء التي ارتكبها المقاول أثناء إنشاء المبنى وعدم تقيده بالمخططات المعتمدة من قِبَل البلدية والجمعية؛ حيث وجّه في نهاية زيارته باستكمال العمل بالمبنى.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمحافظة محمود بن علي الأقصم لمحافظ أبو عريش ورئيس البلدية، على وقوفهم على المبنى وسعيهم في إكماله.

محافظ محافظة أبو عريش محمد بن هادي الشمراني