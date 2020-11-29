كورونا في 5 دول.. المكسيك تسجل أكثر من عشرة آلاف إصابة و586 وفاة

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450 حالة جديدة بكوريا الجنوبية و246 بنيجيريا و34 في موريتانيا و11 بالصين

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 10008 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و586 وفاة يوم السبت؛ مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و100683 إصابة و105459 وفاة.

وأوضحت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرًا على الأرجح من العدد المعلن.

كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت؛ مما يزيد إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 33 ألفًا و824.

ومن بين الـ450 إصابة، هناك 413 إصابة محلية و37 وافدة من الخارج.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد: إن البر الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعًا من ست إصابات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج؛ مبينة أنها سجلت عشر حالات إصابة جديدة خالية من الأعراض؛ وذلك مقابل أربع حالات في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86512 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

نيجيريا

سجلت نيجيريا 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 67 ألفًا و220 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و171 وفاة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و458 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 172 وفاة.المكسيك فيروس كورونا الجديد