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بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا

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بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا
سيساعد فريق الخبراء على تنفيذ استجابة قوية وحازمة لاحتواء الفيروس

بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا

أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن؛ تعيين أعضاء جدد في المجلس الاستشاري الانتقالي لفيروس كورونا.

وأوضح بايدن؛ في بيان صادر عن مكتبه، أنه سيساعد فريق خبراء الصحة العامة على الاستعداد لتنفيذ استجابة قوية وحازمة لاحتواء الفيروس.

ووفق " اليوم"، يشترك في رئاسة المجلس الاستشاري لفيروس كورونا في الولايات المتحدة كل من: الدكتور ديفيد كيسلر، والدكتور فيفيك مورثي، والدكتور مارسيلا نونيز سميث.

وكان بايدن؛ قد أعلن في تصريحات سابقة، أنه "مع انتشار في جميع أنحاء البلاد، أحتاج إلى فريق يقدم المشورة لي وللفريق الانتقالي".المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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