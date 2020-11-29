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الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على في المملكة

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الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على في المملكة
قال: نؤكّد على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة

الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة حققت نجاحاً كبيراً في السيطرة على .

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "الحمد لله ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة، حيث نشهد نزولاً في عدد الإصابات، وهذا نتيجة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ثم وعي والتزام المجتمع".

وأضاف: "نؤكّد على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة، بإذن الله تعالى".وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية