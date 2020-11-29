أخبار عاجلة

البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد -
في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية -
"سما" تضيء منزل "الغمري" -
بالتفاصيل.. "الشورى" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية -
"الصحة": تسجيل 263 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 374 خلال الـ24 ساعة الماضية -
منظمة تتوقع موعد تعافي اقتصاد العالم إلى مرحلة ما قبل "كورونا" -
"الشباب" يستضيف "الاتحاد".. في ذهاب نصف نهائي "كأس محمد السادس" -
تتحرك بسرعة.. "فايزر" تتقدم لترخيص لقاحها في أوروبا -
"الصحي السعودي" ينظم "الملتقى الافتراضي للسكري".. الجمعة -
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا

Print
المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا
قالت: لو سحبت الأصوات التي طعن فيها فلن يؤثر في النتيجة

المعركة القضائية..

أعلنت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأميركية، مساء أمس السبت، رفض قضية، طالب فيها الرئيس دونالد ، بإلغاء نتائج الأصوات القادمة عبر البريد بذريعة أنها وسيلة غير دستورية للتصويت.

وأكّدت محكمة الاستئناف في بنسلفانيا، أنه "حتى لو سُحبت من بايدن كل الأصوات التي طعن فيها محامو ترامب، فإن ذلك لن يؤثر في فوز المرشح الديمقراطي بأغلبية أصوات الولاية".

ووفق "سكاي نيوز" في السياق، انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة ترامب في ميلووكي، أكبر مقاطعة بولاية ويسكونسن، بحصول بايدن على مزيد من الأصوات.

ولا يزال من المتوقع أن تطعن حملة ترامب على النتيجة الإجمالية في ولاية ويسكونسن، لكن الوقت يمر.. ومن المقرر أن تصدّق الولاية على نتيجتها الرئاسية، الثلاثاء.

بدورها، انضمت جورجيا بشكل رسمي إلى قائمة الولايات الحاسمة التي خسرها ترامب، فقد تم الإعلان عن بايدن منتصراً فيها بعد إعادة فرز الأصوات في الانتخابات.

ويبدو أن المعركة القضائية التي يخوضها ترامب للطعن في نتائج الانتخابات لا تمضي وفقاً لمخططات فريقه، فحتى الآن خسر الرجل سلسلة من الدعاوى القضائية.

ورغم إعلان بايدن فائزاً بولاية أريزونا، يعتزم الحزب الجمهوري تقديم دعوى قضائية جديدة للمطالبة بالتدقيق في بطاقات الاقتراع لتحديد ما إذا كان قد تم فرزها بشكل صحيح أم لا.

أما في ولاية ميشيغن، التي كان يعول عليها ترامب لقلب نتائج الانتخابات، فقد أعلنت حملته عزمها على سحب الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في نتائجها.

وفي نيفادا كذلك، رفضت قاضية طلباً قدمه فريق ترامب لوقف المصادقة على نتائج انتخابات الولاية.

وأصبحت بوادر الإخفاق واضحة، بحسب مراقبين، بعد خسارة ترامب أكثر من 33 دعوى للطعن من أصل 40.المحكمة العليا ولاية بنسلفانيا الأميركية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل سيحضر ترامب حفل التنصيب الرئاسي لبايدن؟

هل سيحضر ترامب حفل التنصيب الرئاسي لبايدن؟

الأزمة الخليجية.. ترامب يجد الحل؟

الأزمة الخليجية.. ترامب يجد الحل؟

بايدن يواصل تعيين مسؤولين في إدارته المقبلة وترامب يتحدث عن مزيد من الإجراءات القانونية

بايدن يواصل تعيين مسؤولين في إدارته المقبلة وترامب يتحدث عن مزيد من الإجراءات القانونية

شبكة عيون الإخبارية