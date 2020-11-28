واشنطن: نشر حاملة الطائرات "نيميتز" ليس له علاقة بمقتل العالم الإيراني

★ ★ ★ ★ ★

"ريباريتش" أشارت إلى ارتباطه بالانسحاب من العراق وأفغانستان

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز في الخليج هذا الأسبوع، قبل أيام من مقتل محسن فخري زادة أكبر عالم نووي إيراني، لكن البحرية الأمريكية ذكرت، اليوم السبت، أن نشرها لا علاقة له بأي تهديد محدد.

وأفادت القائدة ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم الأسطول الخامس في البحرين، في بيان نقلته "رويترز"، بأنه لم تكن هناك تهديدات محددة أدت إلى عودة مجموعة نيميتز كاريير سترايك.

وأضافت أن إعادة الانتشار مرتبطة بانسحاب القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.

وقالت "ريباريتش": "إن هذا الإجراء يضمن أن لدينا القدرة الكافية المتاحة للرد على أي تهديد وردع أي خصم من العمل ضد قواتنا أثناء خفض القوة".

وقُتل "زادة" الذي يشتبه الغرب بأنه العقل المدبر لبرنامج قنبلة نووية سري، في كمين بالقرب من طهران أمس، مهدداً بإثارة مواجهة جديدة بين إيران وأمريكا في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب.