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"حياتي أجمل بلا تدخين".. برنامج توعوي بحرس حدود القنفذة‎

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يهدف لتوعية رجال الأمن ومساعدتهم على الإقلاع عن السموم

نظمت جمعية كفى بالتعاون مع قيادة قطاع حرس الحدود بمحافظة القنفذة، برنامج "حياتي أجمل بلا تدخين"، للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات.

وقال المشرف العام على جمعية كفى بالقنفذة محمد صالح الزبيدي لـ"سبق": إن فريق كفى قام من خلال برنامج آمن بتقديم برنامج تعريفي بأخطار التدخين والمخدرات، ومعرض توعوي اشتمل على مجسمات وأعضاء مسرطنة وأجهزة لقياس نسبة الكربون وكفاءة الرئة وعيادة طبية.

وبيّن الزبيدي "أن الحضور تفاعل بشكل كبير مع البرنامج، كما شمل البرنامج تقديم الفحص والخدمات العلاجية للمستفيدين، مقدماً شكره لقائد قطاع حرس الحدود بمحافظة القنفذة وزملائه الكرام على حرصهم ودعوتهم للجمعية.

وأوضح أن هذا البرنامج الذي يقام برعاية كريمة من مؤسسة علي الثنيان وإخوانه الخيرية؛ يهدف لتوعية رجال الأمن ومساعدتهم على الإقلاع عن السموم من خلال عيادة جمعية كفى الثابتة والمتنقلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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