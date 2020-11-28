أجواء المملكة اليوم ماطرة بامتياز.. 15 تنبيهاً و13 منطقة والهطولات قاسم مشترك

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أصدرتها الأرصاد.. تتفاوت فيها مواعيد انتهاء الحالات وبعض التفاصيل الأخرى

عبر 15 تنبيهاً لخصت الهيئة العامة للأرصاد سيناريو حالة الأمطار المتوقعة على المناطق الـ 13 التي تفاوتت فيها مواعيد انتهاء الحالات وبعض التفاصيل، فيما اتفقت جميع التنبيهات الصادرة خلال الساعات الماضية، على أن أجواء المملكة ستكون اليوم ماطرة بامتياز.

الرياض

البداية من الرياض، حيث صدر تنبيه وتحديث لموقع الإنذار لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية تنتهي 12 ظهراً بالخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء.

نجران

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ للرؤية حتى 8 مساءً ببدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة.

القصيم

تنبيه متقدم ورفع درجة الإنذار وتحديث لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ بالرؤية بمعظم محافظات المنطقة حتى الثامنة مساء اليوم السبت.

المدينة المنوّرة

تنبيه وتحديث للموقع والفترة وذلك لحالة أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ للرؤية حتى 11 مساء اليوم بالحناكية والمهد.

تبوك

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية ورياح نشطة مع تدنٍ للرؤية بالوجه وضباء حتى السادسة من مساء اليوم السبت.

مكة المكرّمة

تنبيه متقدم ورفع درجة الإنذار وتحديث لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍ بالرؤية بأضم والجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل والمويه وبحرة وتربة ورنية وميسان حتى الثامنة مساء اليوم السبت.

كما صدر للمنطقة تنبيهٌ ثانٍ متقدم ورفع درجة الانذار وتحديث لحالة امطار متوسطة الى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدني بالرؤية وسيول بالقنفذة والليث حتى الثامنة مساء السبت.

جازان

تنبيه متقدم ورفع درجة الإنذار وتحديث لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية بأبوعريش وأحد المسارحة وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد حتى الرابعة مساء اليوم السبت.

الباحة

تنبيه متقدم ورفع درجة الإنذار وتحديث لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية بالباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة حتى الثامنة مساء اليوم السبت.

عسير

تنبيه متقدم ورفع درجة الإنذار وتحديث لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام للرؤية بالمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال المع ومحايل حتى الثامنة مساء اليوم السبت.

وصدر للمنطقة أيضاً تنبيهٌ وإنذارٌ جديدٌ لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية وتدنٍ للرؤية حتى 9 مساء اليوم، بأبها وأحد رفيدة والحرجة وبلقرن وسراة عبيده وطريب وظهران الجنوب، وتستمر الحالة حتى 10 مساء اليوم في بيشة وتثليث.

الجوف

تنبيه وتحديث لموقع الإنذار لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية وتدنٍ للرؤية حتى 9 مساء اليوم بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

الحدود الشمالية

تنبيه متقدم ورفع درجة الإنذار لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وتدنٍ للرؤية بالعويقلية ورفحاء وعرعر حتى التاسعة مساء اليوم السبت.

الشرقية

تنبيه متقدم ورفع درجة الإنذار وتحديث للفترة والموقع لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وتدنٍ للرؤية حتى التاسعة مساء اليوم السبت بالخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.

حائل

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبَرَد وسيول وتدنٍ للرؤية حتى الثامنة مساء السبت بالحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.الأرصاد حالة الطقس