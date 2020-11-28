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هطولات وبرد.. 24 ساعة لـ"سقيا" بتوقيع "الحصيني": البسوا ولبّسوا عيالكم

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هطولات وبرد.. 24 ساعة لـ"سقيا" بتوقيع "الحصيني": البسوا ولبّسوا عيالكم هطولات وبرد.. 24 ساعة لـ"سقيا" بتوقيع "الحصيني": البسوا ولبّسوا عيالكم
قال: تشمل أجزاءً من محافظات ⁧‫شقراء⁩ ⁧‫والمجمعة⁩ والرياض وعسير وغيرها

هطولات وبرد.. 24 ساعة لـ

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الممطرة ⁧‫#سقيا⁩ خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم السبت حتى صباح الأحد.

‏وقال: "متوقع أمطار من متوسطة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من محافظات: ⁧‫#شقراء⁩ ⁧‫#المجمعة⁩ و ⁧‫#عنيزة⁩ و ⁧‫#الدوادمي⁩ و ⁧‫#الزلفي⁩ و ⁧‫#عنيزة⁩ و ⁧‫#بريدة⁩ وشمال شرقها حتى ⁧‫#حفر_الباطن⁩ و ⁧‫#رفحاء⁩.

وتابع: "تشمل مراكزها وأجزاءً من ⁧‫#الباحة⁩ و ⁧‫#عسير⁩ و ⁧‫#جازان⁩ و ⁧‫#الكويت⁩ وسواحل تلك المناطق".

‏وأردف: "تمتد الى أجزاءٍ من الرياض والشرقية وحائل والشمالية والجوف وجنوب مكة المكرّمة وجنوب شرق المدينة المنوّرة والعراق".

‏وأوضح: "للكشاتة اكشتوا لكن البسوا ولبّسوا عيالكم، متوقع أجواء تميل للبرودة إلى باردة بالوسطى والشمالية والشرقية".

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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