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أمطار "سقيا" تهل على مواقع مختلفة من "عفيف والمهد وضرية"

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تراوحت بين الخفيفة لما فوق المتوسطة وسالت منها بعض الأودية

أمطار

شهدت عدة مواقع من محافظات مهد الذهب وعفيف وضرية هطول أمطار متفرقة مساء اليوم، ضمن الحالة المطرية التي أطلق عليها اسم سقيا، تراوحت بين الخفيفة إلى ما فوق المتوسطة وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب أبرزها وادي الحميمة.

ففي مهد الذهب شملت الأمطار المهد المحافظة وقرى ومراكز العزيزية والمويهية ووادي العرج ووادي خرجا والعثيا وأم الغيران وثرب والقحاطم والجياسر وامتدادًا من مركز المحافظة جنوبًا وشمالاً وشرقًا.

كما شملت أمطار عفيف عدة مراكز وقرى تابعة للمحافظة شمالاً منها قرى ومراكز البحرة والمكلاة وأم أرطى وأوديتهما والغرابة وأجزاء من نفود عريق الدسم وصولاً لجبال وأودية شعبا والصمعورية وبدائع الضبطان ضمن محافظة ضرية وصولاً لحدود مركز الهمجة التابعة للرس حيث كانت مصحوبة بزخات البرد هناك.

أمطار

أمطار

أمطار

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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