جامعة شقراء تنظم أول ملتقى حول "جهود المملكة في دعم التعليم الإلكتروني"

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استمر 3 أيام وتضمن 9 جلسات.. ونقلت الفعاليات عن بعد لجميع فئات المجتمع

أقامت جامعة شقراء الملتقى الافتراضي الأول للتعليم الإلكتروني "جهود المملكة العربية السعودية في دعم التعليم الإلكتروني"، برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف خلال الفترة من ٨-٤ إلى ١٠-٤-١٤٤٢ هـ، وبتنظيم من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

وفي التفاصيل، حظي الملتقى بمشاركة خبراء ومختصين في التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة، وتحدث فيه أكثر من عشرة متحدثين؛ ناقشوا خلالها على مدار ثلاثة أيام عدة محاور رئيسية أبرزها :التحول نحو التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، وعناصر العملية التعليمية ودورها في التعليم الإلكتروني، والتعليم الإلكتروني الفعال.

وكانت جلسات الملتقى على النحو التالي : بدأت فعاليات الملتقى يوم الاثنين ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠ بالمحاضرة الأولى بعنوان " جهود المملكة في التعليم الإلكتروني " ألقاها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي الأستاذ بكلية الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة شقراء الساعة ٥:٤٠ م، ثم المحاضرة الثانية بعنوان" جهود جامعة شقراء في التعليم الإلكتروني" ألقاها الدكتور سعد بن علي الأحمري الأستاذ بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء، تلاها المحاضرة الثالثة بعنوان " مستقبل وتحديات التعليم عن بعد في المملكة" ألقتها الدكتورة رند بنت حمد الجبلي الأستاذة بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرما الساعة ٦:٢٠ م، وأدار الجلسة د.ماجد بن حمدان السلمي الأستاذ بكلية المجتمع بشقراء.

ونفذت يوم الثلاثاء ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٠ المحاضرة الأولى بعنوان "دور الطالب والأسرة في التعليم الإلكتروني" القاها الدكتور يزيد بن أحمد الخريف الأستاذ بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية الساعة ٥:٤٠ م، بعدها بدأت المحاضرة الثانية بعنوان "مفهوم التعليم الإلكتروني وخصائصه" ألقتها الدكتورة فوزية بنت عمر العوبثاني الأستاذة بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء الساعة ٦:٠٠ م، أما المحاضرة الثالثة فكانت بعنوان " الاستعداد للتعليم الإلكتروني" ألقتها الدكتورة أسماء بنت حسن الشهري الأستاذة بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرما الساعة ٦:٢٠ م، وأدارت الجلسة الدكتورة نوف بنت سعيد العصيمي الاستاذة بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء.

وفي يوم الأربعاء ٢٥/ ١١/ ٢٠٢٠ نفذت المحاضرة الأولى بعنوان " مهارات المعلم الرقمية " ألقاها الدكتور حمد بن ناصر العضياني الأستاذ بكلية التربية بالدوادمي الساعة ٥:٤٠، بعدها نفذت المحاضرة الثانية بعنوان "الابتكار في التعليم الرقمي" ألقاها الدكتور أحمد بن يوسف الدويش الأستاذ بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات الساعة ٦:٠٠ م، والمحاضرة الثالثة بعنوان "تجارب الطلاب عن التحول للتعلم الإلكتروني" ألقاها الطالبان إبراهيم بن عبدالله البعيز وعبدالله بن عبدالعزيز المنيع الساعة ٦:٢٠ م وأدار الجلسة الدكتور سعيد سعد الأكلبي الأستاذ بكلية التربية بالدوادمي.

ويهدف الملتقى إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية في دعم التعليم الإلكتروني، وتسليط الضوء على التحول النوعي نحو التعليم الإلكتروني بجامعة شقراء، واستشراف مستقبل التعليم الإلكتروني في الجامعات والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى تعزيز الوعي بالدور الأكاديمي والمجتمعي لإنجاح التعليم الإلكتروني، وعرض التجارب المحلية والرؤى في مجال التعليم الإلكتروني.

من جانبه، أكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري أن جلسات الملتقى وفعالياته تم نقلها عبر منصات التواصل عن بعد لجميع فئات المجتمع.

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