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عِناق " ساعة مكة " والسحاب .. مشهد يتكرر كل عام مع موسم الأمطار

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عِناق " ساعة مكة " والسحاب .. مشهد يتكرر كل عام مع موسم الأمطار عِناق " ساعة مكة " والسحاب .. مشهد يتكرر كل عام مع موسم الأمطار
يحرص هواة التصوير على التقاط تلك المشاهد التي تحظى برواج واسع

عِناق

التقطت عدسة المصور يوسف بجاش؛ ساعة مكة وهي تعانق السحاب في منظر جميل وبديع، وهو مشهد يتكرر كل عام مع موسم الأمطار؛ حيث يحرص هواة التصوير على التقاط تلك المشاهد، التي تحظى برواج واسع.

وتفصيلاً، وثق "بجاش" اليوم الخميس؛ أثناء الحالة الجوية التي شهدتها العاصمة المقدسة، برج الساعة بمكة المكرمة وهو يعانق السحاب؛ بينما غطّت السحاب الساعة، في منظر جميل ورائع.

وكانت العاصمة المقدسة شهدت اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت معظم الأحياء.حالة الطقس أمطار ساعة مكة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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