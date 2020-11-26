أخبار عاجلة

"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
"هدف": "تمهير" يحفز أداء منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية -
هذه الأطعمة الـ 7 تحافظ على سلامة الكبد.. احرص على تناولها -
صور توثّق أمطار العاصمة.. سماء الرياض ملبدة بالغيوم والحالة مستمرة لنهاية الأسبوع -
مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ويتجولون في أرجائه -
الشرقية.. الأمر بالمعروف تنفذ لقاء علميًّا حول طرق "تعزيز الأمن الفكري" -
الدفاع الروسية تظهر اختبارات قدرات قتالية لمدرعات "ترميناتور" الحديثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عسيلان": نجاح قمة العشرين أثبتت رؤية الملك سلمان الرائدة انطلاقًا من "الصف العربي"

Print
"عسيلان": نجاح قمة العشرين أثبتت رؤية الملك سلمان الرائدة انطلاقًا من "الصف العربي" "عسيلان": نجاح قمة العشرين أثبتت رؤية الملك سلمان الرائدة انطلاقًا من "الصف العربي"
قال لـ"سبق": تميزت بالصراحة والمكاشفة لحل المشاكل المتفاقمة في أمتنا منذ سنوات

أكد الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور غسان محمد عسيلان، لـ"سبق"، أن المملكة العربية خلال عهد الملك سلمان -أيَّده الله- لعبت أدوارًا مهمة وكبيرة في سبيل توحيد الصف العربي وعلاج أزمات الدول العربية، والسعي من أجل القضاء على الأسباب التي أضعفت كيانها، وأنهكت قواها، والعمل على تأكيد سياسة التوازنات بين مختلف مكوِّنات المشهد العربي.

وقال إن نجاح قمة العشرين أثبتت علو كعب السعودية العالمي، فهذه التظاهرة العالمية وعلى الرغم من ظروف الجائحة، قادتها المملكة بكل كفاءة واقتدار، وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تصريحه الشهير: "لن يسلم بعضهم حتى يسلم الجميع"؛ ما يدل دلالة واضحة أن العالم قرية واحدة ومسارات، وأنه لا بد من العمل الجماعي الذي يصب في مصلحة شعوب العالم.

وأضاف "عسيلان" أن التحركات السياسية والاقتصادية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لم تكن مجرد مصادفة أو بروتوكولات شكلية، وإنما جاءت وفق رؤية مستقبلية، سعت إليها المملكة، وخططت لنجاحها لتقوية الصف العربي والحفاظ على مصالح العرب، وإرساء قيم السلام والتسامح والتعايش، وترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال.

وأبان أن السياسة الخارجية للمملكة في عهد الملك سلمان -حفظه الله- تميزت بالصراحة والوضوح والحرص على المكاشفة لحل المشاكل الخطيرة المتفاقمة في أمتنا منذ سنوات، كما تميزت في الوقت نفسه بالحرص على تأكيد وترسيخ وتعميق الثوابت الإستراتيجية، والمحافظة على مصالح الأمة؛ وهو ما يظهر جليًا في دور المملكة القيادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفى جامعة الدول العربية، وفى منظمة التعاون الإسلامي.قمة مجموعة العشرين بالرياض غسان عسيلان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر و السعودية

الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر و السعودية

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

من يناير حتى أكتوبر.. ارتفاع مؤشر رضا الضيوف عن خدمات الخطوط السعودية

من يناير حتى أكتوبر.. ارتفاع مؤشر رضا الضيوف عن خدمات الخطوط السعودية

شبكة عيون الإخبارية