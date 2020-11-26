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"الثبيتي" يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي الآسيوي

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"الثبيتي" يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي الآسيوي "الثبيتي" يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي الآسيوي
برئاسة رئيس الاتحاد عبر الاتصال المرئي

شارك نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالد الثبيتي في الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي، برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عبر الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، إضافة إلى اطلاع المكتب على تطورات برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والترتيبات التجارية خلال فترة جائحة كوفيد-19، وكذلك التوصيات المقدمة من اللجان العاملة التي عقدت اجتماعاتها خلال الشهر الماضي، من أجل مواصلة برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي وأسرة كرة القدم الآسيوية.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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