الفرق الميدانية لـ "بيئة حائل" تكافح أسراب الجراد بالوهيبية وسميراء

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في عملية استغرقت 4 ساعات متواصلة حتى تم القضاء التام عليها

باشرت فرق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة مكافحة الجراد الأسراب التي هبطت مساء أمس بقرية الوهيبية وبعض مواقع محافظة سميراء ١٨٠ كم جنوب غرب حائل.

وتم مكافحة أسراب الجراد على مساحة 3 كلم في نصف كلم، وفي عملية استغرقت 4 ساعات متواصلة حتى تم القضاء التام على الأسراب.

ووجّه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني، الفرق بالمكاتب والوحدات بالجاهزية، لمكافحة أسراب أخرى للجراد وإبادتها بالكامل.

يُذكر أن مدير إدارة الزراعة بالفرع المهندس فيصل نزال الصقري ومدير مكتب الفرع بمحافظة الغزالة شافي الغيثي ومدير الوحدة بمحافظة سميراء عبدالله العنزي، قد باشروا ميدانيًا عملية المكافحة.