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إدارة مساجد جدة تختتم حملة "نعود بحذر" برسائل توعوية حول الثقافة الوقائية

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تهدف لتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين والمرونة في تقسيم ساعات العمل

إدارة مساجد جدة تختتم حملة

اختتمت اليوم الخميس الحملة التوعوية التي دشنها مدير عام إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة الشيخ ماجد بن محمد شراحيلي الاثنين الماضي بعنوان (نعود بحذر)، والتي شارك بها مديرو الأقسام وأكثر من مائة منسوب بالإدارة في مقر الإدارة بجدة، وقدموا العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك للحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين للحد من انتشار المستجد.

وفي التفاصيل، تهدف الحملة إلى تطبيق التباعد بين الموظفين، مع مراعاة المرونة في تقسيم ساعات العمل، ومنع التجمعات، وفحص درجات الحرارة لجميع الموظفين عند الدخول لمقر أعمالهم، إلى جانب توفير المعقمات والمطهرات عند البوابة الرئيسة، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة عند دخول الإدارة، واستمرار تقديم الخدمات للمستفيدين عن بعد.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة امتداداً للحملة التوعوية "كلنا مسؤول" التي شاركت بها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، ولقيت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وحققت نجاحاً واسعًا، مما يعكس تكامل العمل المؤسسي.

من جانبه قال مدير الحملة طارق الحامد نحن بإذن الله تعالى حريصين جدا" لإخذ التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد والاستعداد مع جميع الموظفين في الإدارة بالالتزام والاحترازات من أجل صحتنا جميعاً.

بدورها، أكدت مديرة القسم النسائي بالإدارة فوز بنت جماح بن علي أن جميع الموظفات بالإدارة سواء الميدانيات والإداريات والمراجعات التزمن بتعاميم الوزارة التي تنص على ضرورة ارتداء الكمامة والتعقيم والتباعد الجسدي وعدم المصافحة، إلى جانب إرشادات وزارة الصحة التي تشدد على ضرورة توفير المعقمات، ووضع الإرشادات الأرضية، وقياس درجات الحرارة.

إدارة مساجد جدة تختتم حملة

إدارة مساجد جدة تختتم حملة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية