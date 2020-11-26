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القيادة تعزي رئيس النيجر في وفاة الرئيس الأسبق

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القيادة تعزي رئيس النيجر في وفاة الرئيس الأسبق القيادة تعزي رئيس النيجر في وفاة الرئيس الأسبق
في برقيتي عزاء ومواساة من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تعزي رئيس النيجر في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، في وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس جمهورية النيجر الأسبق - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية النيجر الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة أيضاً للرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، في وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس الجمهورية الأسبق، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس جمهورية النيجر الأسبق - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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