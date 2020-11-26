أخبار عاجلة

"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
"هدف": "تمهير" يحفز أداء منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية -
هذه الأطعمة الـ 7 تحافظ على سلامة الكبد.. احرص على تناولها -
صور توثّق أمطار العاصمة.. سماء الرياض ملبدة بالغيوم والحالة مستمرة لنهاية الأسبوع -
مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ويتجولون في أرجائه -
الشرقية.. الأمر بالمعروف تنفذ لقاء علميًّا حول طرق "تعزيز الأمن الفكري" -
الدفاع الروسية تظهر اختبارات قدرات قتالية لمدرعات "ترميناتور" الحديثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. جرائم الاحتطاب تعود للظهور بالأفلاج.. ومواطنون: أوقفوا هذا السعار

Print
شاهد.. جرائم الاحتطاب تعود للظهور بالأفلاج.. ومواطنون: أوقفوا هذا السعار شاهد.. جرائم الاحتطاب تعود للظهور بالأفلاج.. ومواطنون: أوقفوا هذا السعار
بعد تداول مقطع وثق تقطيع شخص لأشجار خضراء في أحد شعاب الهدار

شاهد.. جرائم الاحتطاب تعود للظهور بالأفلاج.. ومواطنون: أوقفوا هذا السعار

أظهر مقطع تم تداوله الأسبوع الحالي الاعتداء مجدداً على الأشجار الخضراء في أحد شعاب الأفلاج وتقطيعها.

وقال رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد فهد الحبشان، لـ"سبق": "تتعرض الكثير من الأودية والشعاب بالأفلاج لهجوم من ضعفاء النفوس قضى على مئات الأشجار الضخمة أدت إلى تصحر مواقع كانت معروفة بكثافة الأشجار حيث تتميز الأفلاج بوجود نوادر من الأشجار مثل "البان العربي"، و"الغاف" في بطون الأودية، ومع استمرار هذا السعار الذي أصاب الحطابين لن تجد حتى الطيور ما تستظل فيه من الأشجار!".

وأضاف: "الأسابيع الماضية تم توثيق مقاطع فيديو للاعتداء على الأشجار في أحد الشعاب جنوب المحافظة، تفاعلت معها الجهات الأمنية، وتم ضبط المتهمين، وهذا الأسبوع تم تداول مقطع فيديو وثق تقطيع شخص لأشجار خضراء في أحد شعاب الهدار بالأفلاج، فمتى تتوقف تلك الاعتداءات المتكررة؟!".

واختتم قائلاً: "وجود فرع للشرطة البيئة بمحافظة الأفلاج أصبح مطلباً للأهالي لإيقاف هذه الاعتداءات ضد البيئة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قصة "سرقة 70 مليون" في الجزائر بدأت وانتهت بفيديو على فيسبوك

قصة "سرقة 70 مليون" في الجزائر بدأت وانتهت بفيديو على فيسبوك

فيديو يهزأ من لاعب الزمالك شيكابالا ودعوات في مصر لنبذ العنصرية

فيديو يهزأ من لاعب الزمالك شيكابالا ودعوات في مصر لنبذ العنصرية

شبكة عيون الإخبارية