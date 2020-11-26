انطلاقة سباق رماح للهجن تشهد 22 شوطًا على مسافة 4 كيلومترات

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يستمر 6 أيام بعدد 114 شوطاً

انطلق، اليوم، الخميس، سباق رماح للهجن، ويستمر ستة أيام، بعدد 114 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحًا و66 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان رماح للهجن.

وشهدت الفترة الصباحية، إقامة 22 شوطاً حقايق على مسافة 4 كلم وسط إثارة كبيرة.

وحقق المركز الأول في الشوط الأول بكار، محمد صالح آل رزق - درب-، والأول في الشوط الثاني، محمد سعيد المري - الفاخر -.

وفي الشوط الثالث بكار، جاء عامر علي المري - الراسيه -، في المركز الأول. وفاز سليمان سلامة الجهني - مرضي - بالشوط الرابع قعدان، وسعيد علي المري - الغالية - بالشوط الخامس بكار، وفيصل متعب الشمري - مدفع - بالشوط السادس قعدان، وناجي مسفر العجمي - النويعس - بالشوط السابع أبكار، وفهد محمد التميمي - صلهاف - بالشوط الثامن قعدان، وناصر حسين آل حيدر - الظبي - بالشوط التاسع بكار، وعلي مسعود المري - غاير - بالشوط العاشر قعدان، ومنصور علي المري - فرق بالشوط الحادي عشر بكار.

وزيد سالم المري - الغوج - بالشوط الثاني عشر قعدان، زيد سالم المري - الغوج - وجابر حمد المري - الذيبة بالشوط الثالث عشر بكار، ومسفر أكماهان الدوسري - النداوي بالشوط الرابع عشر قعدان، وعبدالله محمد الدوسري - معزة بالشوط الخامس عشر بكار، وسالم جابر راشد المري -سكر بالشوط السادس عشر عقدان، وسالم محمد المري - رمسة بالشوط السابع عشر بكار، وعمر سليمان الجهني - متعب - بالشوط الثامن عشر قعدان، ومبروك مانع ال عامر - رئاسة بالشوط التاسع عشر أبكار، وعلي سعد المري - الاتحادي - بالشوط العشرين قعدان، ومبارك فهيد المري - المسك - بالشوط الحادي والعشرين أبكار، ومبارك حمد الكربي - مودع - بالشوط الثاني والعشرين والأخير للفترة الصباحية للقعدان.

وفي الفترة المسائية، أقيمت عشرة أشواط "حقايق "بكار – قعدان" لمسافة 4 كلم، وحقق مفلح حمود البلوي - إنجاز - المركز الأول في الشوط الأول، وفالح حمود البلوي - مبشر - المركز الأول في الشوط الثاني.

وفاز في الشوط الثالث سالم مسلم العامري - شروق - المركز الأول بعد منافسة قوية، وفي الشوط الرابع حل أولاً سالم مسلم العامري - هملول - وفاز محمد حمد الربيعان - صبا - بالمركز الأول في الشوط الخامس، وفاز حمد محمد المري - سياف - بالمركز الأول في الشوط السادس، ومشعل ناصر المكيرش - الشاهينيه المركز الأول في الشوط السابع، وكذلك ساير هلال العصيمي - زيزوم - في الشوط الثامن، ومحمد سعود المري - تناجيب - في الشوط التاسع.

وكان ختام اليوم فوز علي مسعود المري - مطلب - بالمركز الأول في الشوط العاشر.

وتتواصل منافسات سباق رماح، غدًا الجمعة من خلال إقامة 20 شوطاً في الفترة الصباحية، ستكون مخصصة للقايا "بكار – قعدان" مسافة 5 كلم، وعشرة أشواط للفترة المسائية، أربعة أشواط للرموز وستة مفتوحة.