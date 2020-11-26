أخبار عاجلة

"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
"هدف": "تمهير" يحفز أداء منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية -
هذه الأطعمة الـ 7 تحافظ على سلامة الكبد.. احرص على تناولها -
صور توثّق أمطار العاصمة.. سماء الرياض ملبدة بالغيوم والحالة مستمرة لنهاية الأسبوع -
مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ويتجولون في أرجائه -
الشرقية.. الأمر بالمعروف تنفذ لقاء علميًّا حول طرق "تعزيز الأمن الفكري" -
الدفاع الروسية تظهر اختبارات قدرات قتالية لمدرعات "ترميناتور" الحديثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة عضو في لجنة إعداد الخطة الإستراتيجية لمنظمة "الألكسو"

Print
المملكة عضو في لجنة إعداد الخطة الإستراتيجية لمنظمة "الألكسو" المملكة عضو في لجنة إعداد الخطة الإستراتيجية لمنظمة "الألكسو"
المقرر البتّ لاعتماد الإستراتيجية في اجتماع المؤتمر العام للمنظمة عام 2022م

المملكة عضو في لجنة إعداد الخطة الإستراتيجية لمنظمة

تبدأ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في إعداد خطتها الاستراتيجية 2023- 2028م بمشاركة من المملكة؛ حيث اختير ممثل المملكة عضو المجلس التنفيذي للمنظمة هاني بن مقبل المقبل عضوًا في لجنة إعداد الخطة الإستراتيجية.

وسيكون للمملكة مساهمة في إعداد الخطة الإستراتيجية لمنظمة "الألكسو" التي ستناقش الملامح الرئيسية لإعداد وتطوير التوجهات المستقبلية والمبادرات ذات العلاقة واستكمالها حتى عام 2028.


ومن المقرر أن يتم البت لاعتماد الإستراتيجية في اجتماع المؤتمر العام للمنظمة عام 2022م بحضور الوزراء ورؤساء اللجان الوطنية للدول الأعضاء بالمنظمة، على أن تعرض قبلها على المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه القادم في أبريل 2021م للاطلاع وإبداء الملاحظات، وتعد هذه الخطة الإستراتيجية الخامسة "للألكسو" منذ تأسيسها في 1970م.

ومرت المنظمة بخمس خطط إستراتيجية منذ إنشائها: الأولى (1984-2001م)، الثانية (2005-2010م)، الثالثة (2010-2016م)، الرابعة وهي الحالية التي بدأت في 2017م وتنتهي في عام 2022م.

وتعمل "الألكسو" في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى بالنهوض بالثقافة العربية وبتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق المشترك بينهما بين الدول العربية الأعضاء، الهادفة إلى الوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي من خلال التربية والثقافة والعلوم، وتضم تحتها خمسة معاهد هي : معهد المخطوطات العربية، ومعهد البحوث والدراسات العربية، ومكتب التنسيق العربي، ومعهد الخرطوم الدولي للغة العربية، والمركز العربية للتعريب والترجمة والتأليف والنشر.

يذكر أن هذا التعاون بين "الألكسو" والمملكة يعد مؤشرًا لتحقيق المزيد من الإسهامات الفاعلة على مختلف الأصعدة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية"

"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية"

في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف

في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

"هدف": "تمهير" يحفز أداء منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية

"هدف": "تمهير" يحفز أداء منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية

شبكة عيون الإخبارية