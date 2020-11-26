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النفط ينخفض رغم تراجع المخزونات الأمريكية

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النفط ينخفض رغم تراجع المخزونات الأمريكية النفط ينخفض رغم تراجع المخزونات الأمريكية
"برنت" عند 48.5 دولار للبرميل

النفط ينخفض رغم تراجع المخزونات الأمريكية

انخفضت النفط، اليوم (الخميس)، بنحو 1 في المئة على الرغم من بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن البيانات أظهرت انخفاض الطلب على البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 4805 دولارات للبرميل، بتراجع نسبته 1.15 في المئة عن سعر الإغلاق السابق، فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 42.57 دولار للبرميل، بانخفاض 0.96 في المئة عن سعر التسوية السابق، وفقاً لـ"رويترز".

وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بواقع 754 ألف برميل، لكن الطلب على البنزين خلال الأسبوع انخفض 128 ألف برميل يوميًا إلى 8.13 مليون برميل يومياً، وهو المستوى الأدنى منذ يونيو الماضي.

ويترقب المستثمرون اجتماع "أوبك" الأسبوع المقبل، الذي ستؤدي نتائجه على الأرجح إلى دعم الحفاظ على التوازن الحالي على الأقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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