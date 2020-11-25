أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكتبة الملك عبدالعزيز ومؤسسة العنود تتفقان على دعم الطفل والأسرة

Print
عبر تقديم سلسلة من البرامج والباقات والفعاليات لتعزيز الوعي الثقافي

مكتبة الملك عبدالعزيز ومؤسسة العنود تتفقان على دعم الطفل والأسرة

وقّعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، أمس، اتفاقية تعاون فيما بينهما، تستهدف تعزيز الوعي الثقافي للطفل والأسرة عبر تقديم سلسلة من البرامج والباقات والفعاليات.

وقد وقّع الاتفاقية كل من: الدكتور بندر بن عبدالله المبارك المدير العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ممثلًا للمكتبة، والدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلًا عن المؤسسة.

وتتضمن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ثلاثة مسارات تتشكل من: مسار المعرفة للطفل عبر تقديم برامج تدريبية للطفل مثل: برنامج باقة تطوع الطفل، وبرنامج : باقة منبع المعلوماتي والفكري للطفل، ومسار المعرفة للأسرة ويتضمن تقديم برامج تدريبية للأسرة من خلال برنامج: باقة التربية الوالدية الفعالة، وبرنامج باقة التربية الأسرية، ويشمل فن إدارة المال وفن إدارة العلاقات الاجتماعية وبرنامج باقة الأسرة السعيدة لطفولة آمنة، وكسب الأصدقاء والجيران، واقتصاديات الأسرة، وبرنامج باقة منبع لتعزيز المناعة الفكرية والمعلوماتية للمربي، إضافة إلى مسار الفعاليات المشاركة بالتعاون بين الطرفين في كل من الأيام العالمية للطفل والكتاب، والتطوع، واللغة العربية، وتقديم ورش العمل المتخصصة للطفل والأسرة.

وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي المكتبة والمؤسسة، ووضع خطة عمل تشمل المجالات التي اتفق عليها الطرفان، والتنفيذ الفعال للخطة والبرامج المتفق عليها خلال المرحلة المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون

"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط

"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

شبكة عيون الإخبارية