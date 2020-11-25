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اعتماد خطة لتعليم اللغات الأجنبية لقضاة ديوان المظالم

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اعتماد خطة لتعليم اللغات الأجنبية لقضاة ديوان المظالم اعتماد خطة لتعليم اللغات الأجنبية لقضاة ديوان المظالم
خلال عقد مجلس القضاء الإداري لجلسته "عن بعد"

اعتماد خطة لتعليم اللغات الأجنبية لقضاة ديوان المظالم

عقد مجلس القضاء الإداري جلسته عن بُعد عبر منصة إدارة الإلكترونية، وذلك بحضور أعضاء المجلس، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، إذ وافق المجلس على خطة البرامج التدريبية لتعليم قضاة ديوان المظالم اللغات الأجنبية، إضافة إلى موافقته على ترقيات عدد من القضاة على مختلف درجات السلك القضائي.

وأضاف "الأحيدب" أن المجلس وافق على مباشرة محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم لأعمالها من تاريخ 28/ 4/ 1442هـ، وتحديد اختصاصها المكاني بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقة القصيم وحائل، وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.

ووافق المجلس على تسمية الشيخ بندر بن سليمان الربيش مساعداً لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وتشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم الديوان.

كما وافق المجلس على اختيار الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أميناً عاماً لمجلس القضاء الإداري.

واطلع المجلس على عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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