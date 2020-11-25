"موهبة" تستعدّ لإطلاق المرحلة الخامسة من "إبداع 2021"

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بمشاركة 300 طالب وطالبة.. من 29 فبراير وحتى 9 ديسمبر

تستعدّ مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع إدارات تعليم الموهوبين في المملكة، لإطلاق المرحلة الخامسة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2021" الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي تقام هذا العام عن بُعد بسبب جائحة كورونا، خلال المدة من 29 فبراير وحتى 9 ديسمبر 2020.

وقد قام 51293 طالبًا وطالبة من 47 إدارة تعليمية بتقديم مشاريعهم البحثية وابتكاراتهم التي عملوا عليها خلال الصيف الماضي عبر المنصة الإلكترونية للأولمبياد الوطني وقامت اللجنة العلمية المشكّلة من 5 من الباحثين المميزين على مستوى المملكة من التحقق من التزام المشاريع بمعايير الأخلاق العلمية البحثية.

وقامت لجنة التحكيم المكونة من 50 محكماً من حملة الدكتوراه والماجستير من مختلف جامعات المملكة ومراكزها البحثية ومؤسساتها العامة والخاصة؛ بالاطلاع على المشاريع المقدمة وتم اختيار أفضل 300 مشروع من بين المشاريع المتقدمة من جميع مناطق المملكة التعليمية.

ويشارك في هذه المرحلة 300 طالب وطالبة من المرشحين للمشاركة في التصفية النهائية لأولمبياد "إبداع 2021"، من بينهم 140 طالبًا و160 طالبة، يمثلون 28 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، تحت إشراف نخبة من المشرفين المتميزين.

وتهدف المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة إلى تزويد الطلبة بالأدوات والمهارات اللازمة، لرفع مستوى جودة المشاريع المشاركة في التصفية النهائية، وتطبيق ضوابط الأخلاقيات العلمية في "إبداع"، ومعرفة معايير التحكيم، وتعزيز مهارات التواصل وتقديم المشروع العلمي، إلى جانب ترشيح أفضل المشاريع للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة، وذلك من خلال أنشطة تدريبية مركزة لمراجعة عناصر المشروع العلمي ومهارات تقديمه، إضافة لمهارات الابتكار والبحث العلمي والتواصل الفعال وأساسيات الملكية الفكرية.

وتتضمن هذه المرحلة مقابلات فردية مع الطلبة من قبل أعضاء اللجنة العلمية ولجنة التحكيم من المختصين والخبراء، لاستعراض وتقييم وتحكيم المشروعات وتقديم الدعم العلمي لها، واختيار أفضل 150 مشروعًا في 22 مجالًا علميًّا للانتقال إلى المرحلة السادسة من منافسات إبداع 2021، الخاصة بمعرض التصفية النهائية الذي سيقام في الرياض خلال المدة من 10 إلى 13 فبراير 2021.

وتعد هذه المرحلة الخامسة من ست مراحل للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، الذي بدأت مرحلته الأولى بمشاركة 51293 طالبًا طالبة، وستنتهي باختيار أعضاء منتخب المملكة للمنافسة على جوائز معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو 2021.

وتبدأ مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بتسجيل معلومات الطالب، ثم مرحلة المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة تسجيل معلومات المشروع إلكترونيّاً ورفعه على موقع "موهبة"، ثم المرحلة الرابعة، وتشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الخامسة.

وتضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام على ثلاث مراحل، وإعلان المتأهلين للتصفية النهائية، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم، ثم المرحلة السادسة والأخيرة الخاصة بإقامة معرض "موهبة" للعلوم والهندسة في المدة من 10 إلى 13 فبراير 2021، وتليه الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، خلال المدة من 25 إلى 27 فبراير المقبل، ثم المشاركة في معرض "آيسف" بالولايات المتحدة الأمريكية خلال المدة من 9 إلى 14 مايو 2021.