جمهورية القمر تدين استهداف الحوثي لمحطة توزيع الوقود في جدة

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طالبت المجتمع الدولي بالتدخل للوقف الفوري لهذه الخروقات

أعربت الحكومة القمرية، اليوم، عن إدانتها بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال محافظة جدة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة في بيان لها: تدين الحكومة القمرية الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي على محطة بترولية شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مما تسبب باندلاع حريق.

وأكدت تضامنها الكامل مع حكومة المملكة حيال الإجراءات التي تتخذها لحمايتها وممتلكاتها.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة بذل قصارى الجهد والمساعي للوقف الفوري لهذه الخروقات التي تتنافى وتتناقض مع المعاهدات الدولية في الأمن والسلام.