العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

★ ★ ★ ★ ★

في الطوارئ والباطنة والتوعية والصحة الإنجابية

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة؛ تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 5 حتى 11 نوفمبر 2020م في قسم الطوارئ 19 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 223 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 208 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 11 مريضًا.

كما صرفت الأدوية لـ253 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 107 مرضى، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.