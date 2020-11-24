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"الإسلامية" و"نزاهة" تقيمان ورشة عمل افتراضية لحماية المال العام

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"الإسلامية" و"نزاهة" تقيمان ورشة عمل افتراضية لحماية المال العام "الإسلامية" و"نزاهة" تقيمان ورشة عمل افتراضية لحماية المال العام
بمشاركة أكثر من 120 من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومشرفي الوزارة بالرياض

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، غدًا؛ ورشة عمل افتراضية بعنوان "حماية المال العام" بحضور ومشاركة فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد بن عبد الله الفارس، وتستهدف الورشة أكثر من 120 مشاركًا من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومشرفين بالفرع والإدارات التابعة له بالمحافظات.

وتناقش الورشة التي يقدمها عدد من المختصين بالهيئة والتي تستمر مدة ثلاث ساعات متصلة الموضوعات؛ منها تعريف المال العام، الأنظمة ذات العلاقة، ودور الجهات الرقابية، آثار وصور ومظاهر الاعتداء على المال العام، إلى جانب التطرق لجهود هيئة مكافحة الفساد في حماية المال العام.

وتأتي الورشة بتوجيهات من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على أهمية التوعوية بكل ما من شأنه المحافظة على النزاهة وحماية المال العام وتوعية منسوبي الوزارة وفروعها بأهمية تطبيق كافة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية المال العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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