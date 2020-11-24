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اتحاد القدم يعلن أسماء حكام مباراتي اليوم من دوري المحترفين.. تعرّف عليهم

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اتحاد القدم يعلن أسماء حكام مباراتي اليوم من دوري المحترفين.. تعرّف عليهم اتحاد القدم يعلن أسماء حكام مباراتي اليوم من دوري المحترفين.. تعرّف عليهم

اتحاد القدم يعلن أسماء حكام مباراتي اليوم من دوري المحترفين.. تعرّف عليهم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم في ختام منافسات الجولة الخامسة "جولة قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث أسند قيادة إدارة مباراة التعاون وضيفه الوحدة إلى الحكم سلطان الحربي على أن يعاونه كل من عمر الجمل

مساعد أول ومفرح آل حسن مساعد ثانٍ ومحمد العمري حكم رابع، فيما يتولى الحكم محمد السماعيل إدارة غرفة الفيديو ويساعده مؤيد المسجن .

وكلف الحكم ماجد الشمراني إدارة مواجهة الاتفاق ونظيره الفتح بمساعدة فهد العمري وإبراهيم الدخيل وعبدالله

الشهري كحكم رابع، أما غرفة الفيديو ستكون تحت قيادة الحكم سامي الجريسي وبمساعدة من محمد وزي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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