"سعودية" تستوحي تصميم وشاح من شعار رئاسة المملكة لقمة الـ20

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يرتديه الرجال والنساء تعبيرًا عن الاعتزاز بنجاح المملكة في تنظيمها

استمرارًا لحرصها على استثمار موهبتها في تصميم الأزياء المعبرة عن المشاعر الوطنية حيال الأحداث والمناسبات المهمة التي تعيشها المملكة، استوحت مصممة الأزياء أمل الغامدي شعار رئاسة السعودية لمجموعة دول العشرين لعام 2020 المأخوذ من نقوش السدو التراثية، في تصميم وشاح عصري يمكن للسعوديين والسعوديات ارتداؤه، كتعبير عن الفخر والاعتزاز باحتضان المملكة لقمة مجموعة العشرين، ونجاحها في تنظيم فعالياتها وأعمالها التي استمرت على مدار عام كامل رغم الصعوبات الوبائية التي أوجدها فيروس كورونا المستجد.

وشاركت أمل الغامدي التي أطلق عليها الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة لقب "مصممة الوطن" خلال افتتاح معرض شباب وشابات الأعمال 2015، في أحداث وطنية عديدة منها تصميم فستان مستوحى من "عاصفة الحزم"؛ تعبيرًا عن التضامن مع الجنود البواسل على الحد الجنوبي للمملكة.