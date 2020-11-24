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"إياتا": "الجائحة" ضربت إيرادات شركات الطيران بأكثر من 60%

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"إياتا": "الجائحة" ضربت إيرادات شركات الطيران بأكثر من 60% "إياتا": "الجائحة" ضربت إيرادات شركات الطيران بأكثر من 60%
اتحاد النقل الجوي الدولي: 2020 أسوأ عام شهده القطاع على الإطلاق

أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" أن إيرادات شركات الطيران ستتراجع بنسبة تفوق 60% عام 2020 مقارنة بالعام 2019 لتبلغ 328 مليار دولار، مما يعتبر أسوأ عام شهده القطاع على الإطلاق، وذلك بسبب أزمة تفشي كوفيد-19.

ووفق وكالة "فرانس برس"، أكدت المنظمة التي تضمّ 290 شركة طيران خلال جمعيتها العامة أن أزمة كوفيد-19 هدّدت حياة قطاع النقل الجوي وستذكر كتب التاريخ أن العام 2020 كان أسوأ سنة مالية بالنسبة للقطاع.

وأضافت أن القطاع خفّض تكاليفه بمعدّل مليار دولار يومياً عام 2020، وسيواصل مراكمة خسائر غير مسبوقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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