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17 و19 و21.. مركز الطب البديل: هذه أفضل أيام "الحجامة الوقائية"

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17 و19 و21.. مركز الطب البديل: هذه أفضل أيام "الحجامة الوقائية" 17 و19 و21.. مركز الطب البديل: هذه أفضل أيام "الحجامة الوقائية"
قال: تُمارس ويتمّ التداوي بها في العديد من الثقافات والبلدان حول العالم

17 و19 و21.. مركز الطب البديل: هذه أفضل أيام

ذكر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، اليوم، أنه وطبقاً للسنة النبوية، فإن أفضل الأيام لإجراء الحجامة الوقائية هي التي تصادف "17، 19، 21" من التقويم الهجري.

وكان المركز قد أوصى بضرورة التأكد من أن ممارس الحجامة مرخص له من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة.

وأوضح المركز أن الحجامة تُعدّ إحدى ممارسات الطب البديل والتكميلي، والتي تُمارس ويتمّ التداوي بها في العديد من الثقافات والبلدان حول العالم.

ومؤخراً نظّم المركز دورة التدريبية تأهيلية لممارسي الحجامة، مبيناً حينها أنها تهدف إلى تنمية مهارات واتجاهات الممارسين نحو الاستخدام الرشيد والآمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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