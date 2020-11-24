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مسؤول في أرامكو: أظهرنا قدرتنا على التعامل مع الهجوم الإرهابي والعملاء لم يتأثروا

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مسؤول في أرامكو: أظهرنا قدرتنا على التعامل مع الهجوم الإرهابي والعملاء لم يتأثروا مسؤول في أرامكو: أظهرنا قدرتنا على التعامل مع الهجوم الإرهابي والعملاء لم يتأثروا
قال: إخماد الحريق تم في 40 دقيقة.. الصهريج المتضرّر يمثل 10 % من الوقود المخزّن

مسؤول في أرامكو: أظهرنا قدرتنا على التعامل مع الهجوم الإرهابي والعملاء لم يتأثروا

أكد مسؤول في شركة أرامكو ، أن الشركة أظهرت قدرتها على التعامل مع الهجوم الإرهابي للحوثيين، موضحاً أن رجال الإطفاء استجابوا فوراً وأخمدوا الحريق في 40 دقيقة.

وتابع المسؤول وفق ما نقلته رويترز: العملاء لم يتأثروا بهجوم الحوثيين الإرهابي، الصهريج الذي تضرّر في محطة التوزيع في جدة يمثل 10 % من كل الوقود المخزّن.

وكان قد صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أمس "بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم (أمس) وقع انفجار، تسبّب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف".

وأوضح المصدر أن فِرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث من جرّاء هذا الاعتداء إصابات أو خسائر في الأرواح -ولله الحمد-، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائها لم تتأثر.

وأكد المصدر أن السعودية تدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنها ما حدث أخيراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية، وما سبقه من اعتداء إرهابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وكرر المصدر تأكيد السعودية أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، والجهات التي تقف خلفها.أرامكو أرامكو السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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