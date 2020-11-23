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"غوتيريش" يعبِّر عن قلقه من حادث الاعتداء بجدة: "ينتهك القانون الإنساني"

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"غوتيريش" يعبِّر عن قلقه من حادث الاعتداء بجدة: "ينتهك القانون الإنساني" "غوتيريش" يعبِّر عن قلقه من حادث الاعتداء بجدة: "ينتهك القانون الإنساني"
مسؤول بالطاقة أكد عدم وقوع إصابات.. وإمدادات أرامكو من الوقود لم تتأثر

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، قال غوتيريش اليوم الاثنين إن الهجمات ضد الأهداف المدنية والبنى التحتية تنتهك القانون الإنساني.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح الاثنين وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف.

وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث من جراء هذا الاعتداء إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائها لم تتأثر.

وأكد المصدر أن السعودية تدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنها ما حدث مؤخرًا في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية، وما سبقه من اعتداء إرهابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وكرر تشديد السعودية على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية والجهات التي تقف خلفها.

من جانبه، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي، وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأوضح المالكي مساء الاثنين أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص، التي تبنتها الميليشيات الحوثية، وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية، باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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