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"جوجل" تصارح مستخدميها لأول مرة: هذا ما نفعله ببياناتكم الشخصية

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"جوجل" تصارح مستخدميها لأول مرة: هذا ما نفعله ببياناتكم الشخصية "جوجل" تصارح مستخدميها لأول مرة: هذا ما نفعله ببياناتكم الشخصية
الشركة أعلنت عن إضافتها أداة جديدة عبر متصفحها "جوجل كروم"

قررت شركة "جوجل" الأمريكية لأول مرة، أن تصارح مستخدميها بما تفعله ببياناتهم الشخصية.

وأعلنت "جوجل"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، عن إضافتها أداة جديدة عبر متصفحها "جوجل كروم"، ستمكن المستخدمين من معرفة ما تفعله الشركة الأمريكية ببياناتهم الشخصية.

وقالت جوجل إن تلك مجرد خطوة نحو المزيد من الشفافية بينها وبين مستخدمي خدماتها.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بتحديث "جوجل كروم" الجديد هذا بدءًا من 18 يناير 2021 المقبل.

وستشرح جوجل في تلك الأداة أنواع البيانات التي تجمعها، مثل عمليات تسجيل الدخول ومعلومات التعريف الشخصية، وإمكانية نقل البيانات إلى أطراف ثالثة، وإذا ما كان طرف ثالث يحصل على بياناتك دون علمك، وما إلى ذلك من أمور، وصولًا إلى معرفة معلوماتك الائتمانية وما إذا كنت حصلت على قرض بنكي أم لا.

وقالت جوجل إنها ستطالب جميع المطورين المتعاونين مع الشركة بالامتثال لقواعد وسياسات الخصوصية الجديدة، وهددت أي مخالف أو غير ملتزم بها بالحظر أو الإلغاء لتطبيقاته بدءًا من 18 يناير المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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