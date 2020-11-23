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رئيس الفريق الأميركي لتطوير اللقاح: في هذا الموعد تعود حياتنا الطبيعية

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رئيس الفريق الأميركي لتطوير اللقاح: في هذا الموعد تعود حياتنا الطبيعية رئيس الفريق الأميركي لتطوير اللقاح: في هذا الموعد تعود حياتنا الطبيعية
السلطات الصحية في الولايات المتحدة تخطط لتطعيم 20 مليوناً في ديسمبر

رئيس الفريق الأميركي لتطوير اللقاح: في هذا الموعد تعود حياتنا الطبيعية

كشف رئيس الفريق الأميركي المكلّف بتطوير لقاح كورونا، منصف السلاوي، عن موعد تطعيم الأميركيين ضد وباء كوفيد-19.

وتوقع السلاوي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية أن تعود الحياة إلى طبيعتها في الولايات المتحدة بحلول مايو 2021.

وأشار كبير المستشارين لبرنامج تطوير لقاح كوفيد-19، إلى أن موافقة السلطات المعنية على أول لقاح للمرض، تعني إمكانية تلقيح الأميركيين بحلول منتصف ديسمبر.

وأوضح السلاوي، أنه إذا سارت خطة توزيع التطعيم والتحصين ضد الوباء على ما يرام، فينبغي تطعيم عدد كاف من الأميركيين بحلول مايو القادم، وهو ما سيتيح عودة الحياة إلى طبيعتها.

ووفق "سكاي نيوز" يجتمع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة باللقاحات والمنتجات البيولوجية التابعة لهيئة الغذاء والدواء الأميركية في 10 من ديسمبر المقبل، للنظر في طلب الترخيص العاجل لاستخدام لقاح "فايزر" و"بايونتيك" ضد وباء كورونا.

وتخطط السلطات الصحية في الولايات المتحدة لتطعيم 20 مليون شخص في ديسمبر و30 مليوناً آخر شهرياً بعد ذلك، ومن المتوقع أن يكون عمال الرعاية الصحية وكبار السن في طليعة الفئات التي ستتلقى اللقاح.

وحول آليات التطعيم، بيّن السلاوي، أن نسبة 70 في المئة من سكان الولايات المتحدة يجب أن يحصلوا على اللقاح، وذلك لضمان حدوث "مناعة قطيع حقيقية" على حدّ وصفه.

وتابع قائلاً: "الوصول إلى مناعة حقيقية سيكون في شهر مايو تقريباً وفق خططنا الحالية، وعلى المواطنين تقبّل فكرة أخذ اللقاح، لأن ذلك أمر بالغ الأهمية".

وحذر السلاوي، من التجمعات العائلية باعتبارها مصدراً لتفشي كورونا، نظراً لتخلي المشاركين في مثل هذه الاجتماعات عن حذرهم ويخرقون قواعد التباعد الاجتماعي، ولا يلتزمون بارتداء الكمامات.

وقدمت شركة "فايزر" طلبا للهيئات الصحية المعنية في الولايات المتحدة للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19، وهو أول طلب من هذا القبيل، في خطوة كبرى نحو توفير الحماية من المستجد.

يأتي تقديم الطلب إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بعد أيام من إعلان "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك" نتائج التجارب النهائية، التي أظهرت أن اللقاح فعّال في الوقاية من كوفيد-19 بنسبة 95 في المئة دون أيّ مخاوف تتعلق بالسلامة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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