"رئيس جامعة الإمام" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح قمة العشرين

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رفع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظهما الله)؛ بمناسبة نجاح قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهدت القمة اجتماع قادة أكبر عشرين دولة بالعالم لرسم السياسات الاقتصادية التي ستقود العالم في المرحلة المقبلة، وناقشت أهم القضايا والموضوعات وسبل مواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل تفشي فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي طالت عديداً من جوانب الحياة في كل دول العالم، ودعم الدول الفقيرة لمواجهة الجائحة، وحماية كوكب الأرض.

وأكد الربيش، أن استضافة المملكة قمة العشرين إنجاز كبير يضاف إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين (حفظهما الله)، ويدل على مكانة المملكة ودورها القيادي وثقلها الاقتصادي ومشاركاتها الفعالة في صناعة القرار الاقتصادي والتنموي لدول العالم أجمع، ومعززة لنشر رسالة السلام والتقدم والازدهار عالمياً.

ودعا الله، أن يحفظ لمملكتنا الغالية أمنها وأمانها، وأن يقيها من كل سوء ومكروه، وأن يعم الخير والسلام أرجاء بلاد المسلمين.